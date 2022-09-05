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Бутина предположила, как могут измениться отношения России и Британии при Трасс

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Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что приход главы МИД Великобритании Элизабет Трасс к власти не сулит России «ничего хорошего». Об этом написала «Политика сегодня».

По ее словам, британская риторика в отношении России лишь ужесточится, а размер санкций возрастет.

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При этом Бутина подчеркнула, что народные настроения в стране могут «все очень сильно изменить».

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«Мы уже видим начало протестов в Германии и Чехии против политики, которую насильно продвигают в этих странах гегемоны — США через НАТО. Поэтому Великобритания может стать следующей», — сообщила она.

В Великобритании новым главой правительства и лидером Консервативной партии стала Элизабет Трасс, сменившая на этом посту Бориса Джонсона.

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