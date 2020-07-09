Бутина допустила переход беспорядков в США в гражданскую войну

Если Трамп победит, демократы продолжат проводить политику, направленную на активизацию беспорядков в стране. В итоге они могут не удержать протестующих под контролем.

«Если звезды зажигаются — то это кому-нибудь нужно. Если протесты в США длятся так долго, то кто-то за это платит», — предположила Бутина.

Демократы хотят победить на выборах, поэтому «разжигают протесты». Мэр Нью-Йорка пытается выпустить из СИЗО задержанных протестующих для продолжения бунта. По мнению Бутиной, это явно политика, направленная против Трампа.

Выборы могут изменить ход истории Америки, предположила член Общественной палаты. Однако демократы пойдут до конца даже в случае победы нынешнего президента. И тогда протесты не закончатся.

«Проблема в том, что демократы не смогут удержать протестующих. У них и сейчас уже не получается их контролировать», — добавила Бутина.

По ее словам, демократы надеются на «свежую кровь» — мигрантов и нелегалов, которых они оберегают и дают им возможность активно участвовать в голосовании. Однако они забывают, что латиноамериканцы, как и афроамериканцы в США, имеют свои планы на будущее.

Бутина напомнила поговорку в английском языке: «Неважно, что говорит собака, которая еще не гавкала». Латиноамериканцы еще только присоединяются к политических процессам, пояснила она. Они могут учредить свою партию, противопоставив ее традиционным американским. Поэтому демократы рискуют, разжигая процессы, которыми не смогут управлять, отметила Бутина.