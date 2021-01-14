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    14 января 2021, 15:35

    Бутина: Америку ждет развал

    Дарья Морозова

    Член Общественной палаты России Мария Бутина дала пессимистичный прогноз насчет будущего Америки. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Бутина: Америку ждет развал

    Она уверена, что «сейчас мы видим закат США». Бутина уточнила, что это закономерно с точки зрения истории остальных государств.

    «Некоторое время назад нарушился мировой баланс, который во время противостояния СССР и США поддерживался десятилетиями», — рассказала она.

    По словам Бутиной, в уничтожении СССР виновата Америка, и это стало самоуничтожением для Штатов.

    «Лидеры Америки подумали, что после разрушения СССР им можно делать все, что заблагорассудится, почувствовали себя мировым Господом Богом», — считает она.

    Бутина уверена, что сейчас происходит «крах системы». Она предположила, что в результате все может закончиться разъединением Штатов и некоторые из них объявят о своей независимости.

    Также Бутина считает, что беспорядки в Вашингтоне все больше напоминают гражданскую войну. Она рассказала про новость, в которой американка «сдала» своих родственников, участвовавших в штурме Капитолия.

    «Хочется спросить: что же это делается-то в мире, в котором политика разделяет даже семьи?!» — подчеркнула Бутина.