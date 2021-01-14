Бутина: Америку ждет развал

Она уверена, что «сейчас мы видим закат США». Бутина уточнила, что это закономерно с точки зрения истории остальных государств.

«Некоторое время назад нарушился мировой баланс, который во время противостояния СССР и США поддерживался десятилетиями», — рассказала она.

По словам Бутиной, в уничтожении СССР виновата Америка, и это стало самоуничтожением для Штатов.

«Лидеры Америки подумали, что после разрушения СССР им можно делать все, что заблагорассудится, почувствовали себя мировым Господом Богом», — считает она.

Бутина уверена, что сейчас происходит «крах системы». Она предположила, что в результате все может закончиться разъединением Штатов и некоторые из них объявят о своей независимости.

Также Бутина считает, что беспорядки в Вашингтоне все больше напоминают гражданскую войну. Она рассказала про новость, в которой американка «сдала» своих родственников, участвовавших в штурме Капитолия.

«Хочется спросить: что же это делается-то в мире, в котором политика разделяет даже семьи?!» — подчеркнула Бутина.