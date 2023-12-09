09 декабря 2023, 18:19
«Бутики заждались клиентов с Украины». Захарова объяснила просьбу Зеленской к Западу
Захарова фразой «бутики заждались клиентов» объяснила просьбы Зеленской к Западу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбы жены президента Украины Елены Зеленской о продолжении западной помощи. Свое мнение на высказывание первой леди республики дипломат высказала в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что просьбу к Западу о продолжении оказания помощи Киеву Зеленская озвучила в интервью телеканалу «Би-би-си».
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«А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — с иронией пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.
В начале октября Зеленская оказалась в центре скандала из-за огромных трат на украшения Cartier в Нью-Йорке. Чек на сумму более миллиона опубликовала в соцсетях девушка, которая представилась бывшим продавцом бутика.
Экс-консультант рассказала, что супруга украинского лидера посетила магазин во время поездки в США, где Зеленский выступал на Генассамблее ООН. По словам девушки, жена украинского президента вела себя грубо и недружелюбно.
Когда продавец начала показывать Зеленской украшения, та заявила, что ее мнения никто не спрашивал, после чего потребовала позвать менеджера. На следующий день консультанта уволили «за плохой сервис».
Владимир Зеленский
Мария Захарова
Украина
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