Мир 09 декабря 2023, 18:19 «Бутики заждались клиентов с Украины». Захарова объяснила просьбу Зеленской к Западу Захарова фразой «бутики заждались клиентов» объяснила просьбы Зеленской к Западу РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбы жены президента Украины Елены Зеленской о продолжении западной помощи. Свое мнение на высказывание первой леди республики дипломат высказала в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что просьбу к Западу о продолжении оказания помощи Киеву Зеленская озвучила в интервью телеканалу «Би-би-си».

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«А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — с иронией пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В начале октября Зеленская оказалась в центре скандала из-за огромных трат на украшения Cartier в Нью-Йорке. Чек на сумму более миллиона опубликовала в соцсетях девушка, которая представилась бывшим продавцом бутика.

Экс-консультант рассказала, что супруга украинского лидера посетила магазин во время поездки в США, где Зеленский выступал на Генассамблее ООН. По словам девушки, жена украинского президента вела себя грубо и недружелюбно.

Когда продавец начала показывать Зеленской украшения, та заявила, что ее мнения никто не спрашивал, после чего потребовала позвать менеджера. На следующий день консультанта уволили «за плохой сервис».