18 апреля 2023, 21:19
Золото на тысячи евро стащили во время акции протеста во Франции
Le Parisien: золото на сумму €25 тыс. украли из бутика в Ренне во время акции протеста
Золотые слитки и сонеты стоимостью около 25 тысяч евро украли из бутика во французском городе Ренн во время акции протеста, переросшей в беспорядки. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру города.
Администратор бутика находилась в подвальном помещении, она вышла на шум. Поднявшись в зал, она увидела разбитые витрины, рассказал прокурор Ренна Филипп Астрюк.
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По предварительны м данным, разбойников было двое, им удалось скрыться с места преступления. Полиция объявила их в розыск.
Протесты начались в ряде городов Франции после решения Конституционного совета страны, одобрившего основные положения пенсионной реформы.
Манифестация против пенсионной реформы в Ренне начиналась мирно, но быстро переросла в столкновение с силовиками. Агрессивно настроенные участники акции забрасывали полицию камнями и бутылками, в ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.
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Золото
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