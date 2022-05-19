Буш-младший косвенно подтвердил наличие биолабораторий на Украине

Известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) дозвонились до экс-президента США Джорджа Буша — младшего. Они говорили с ним якобы от лица украинского лидера Владимира Зеленского. Политик косвенно подтвердил наличие биолабораторий на Украине.

Полный разговор с Бушем пранкеры представили в рамках федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

«Я хотел также поблагодарить вас, мы сохранили ваше наследие на Украине. Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» — спросил лже-Зеленский.

Буш ответил утвердительно. Далее пранкеры заявили, что биолаборатории якобы удалось эвакуировать в безопасное место, «поэтому русские ничего из этих лабораторий не получили».

Ранее бывший президент США также попал в неловкую ситуацию, когда, говоря о российской спецоперации на Украине, перепутал эту страну с Ираком.