Бурый медведь напал на американских солдат

Бурый медведь убил одного американского военнослужащего и ранил другого. Все произошло на Аляске. О случившемся сообщил WSVN.

Жертвой нападения животного стал 30-летний штаб-сержант Сет Плант. Военнослужащий служил в американской армии на протяжении 12 лет. В его военной карьере была годичная командировка в Афганистан. На Аляску Планта перевели в 2021 году.

Второй военнослужащий получил незначительные ранения. Сейчас он уже выписался из больницы.

Недалеко от места нападение обнаружили медвежью берлогу. В ней были два медвежонка. Найти медведицу не удалось. Не исключается, что нападение произошло из-за того, что животное пыталось защищать детенышей.

В феврале огромная белая акула насмерть растерзала пловца в Австралии. Нападение произошло на пляже Литтл-Бэй в Сиднее. Жертвой белой акулы стал мужчина, подплывший к скалам с подводным ружьем. В последние минуты жизни он изо всех сил звал на помощь и пытался отбиться от хищника, но спасти его никто не мог. Акулы стали чаще нападать на людей, при этом для человека, как утверждают специалисты, даже пчелы более опасны.