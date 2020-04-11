Burning Man решили отменить из-за коронавируса. Black Rock Citу построят онлайн

Знаменитый фестиваль музыки и искусств Burning Man впервые в истории решили отменить. Причина отмены фестиваля, как и всего сейчас, — эпидемия коронавируса.

«После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City в 2020 году», — говорится в заявлении организаторов.

Тем, кто уже купил билеты на фестиваль, пообещали вернуть деньги. В то же время организаторы попросили пожертвовать часть или всю сумму на поддержание проекта.

Организаторы также объявили, что собираются построить город Black Rock City в онлайне.

Фестиваль Burning Man проводится ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В этом году он был запланирован на 30 августа — 7 сентября. В дни фестиваля в пустыне из произведений современного искусства строится город, в конце организаторы сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

По всему миру сейчас больше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. США сейчас находится на первом месте по числу зараженных. По последним данным, в Штатах зафиксировали больше 500 тысяч заражений.