Burning Man решили отменить из-за коронавируса. Black Rock Citу построят онлайн
«После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City в 2020 году», — говорится в заявлении организаторов.
Тем, кто уже купил билеты на фестиваль, пообещали вернуть деньги. В то же время организаторы попросили пожертвовать часть или всю сумму на поддержание проекта.
Организаторы также объявили, что собираются построить город Black Rock City в онлайне.
Фестиваль Burning Man проводится ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В этом году он был запланирован на 30 августа — 7 сентября. В дни фестиваля в пустыне из произведений современного искусства строится город, в конце организаторы сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.
По всему миру сейчас больше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. США сейчас находится на первом месте по числу зараженных. По последним данным, в Штатах зафиксировали больше 500 тысяч заражений.