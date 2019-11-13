Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы за хакерство
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне выразил крайнее сожаление решением израильских властей выдать Буркова США.
Богданов также отметил, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями между Израилем и Россией.
Верховный суд Израиля одобрил выдачу Буркова властям СШАПодробнее
Согласно предварительным обвинениям суда в США, россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы за хакерство. Он якобы продавал краденные номера платежных карт, и общий ущерб в США составил 20 миллионов долларов.
На данный момент он находится под стражей, а окончательное решение об аресте будет решаться в пятницу.
Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива по запросу США. На его экстрадиции настаивала Россия, но власти Израиля решили выдать мужчину Вашингтону.