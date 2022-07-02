Burger King поблагодарила сотрудника за преданную службу брелоком и стаканом

Компания Burger King отблагодарила сотрудника, который проработал поваром и кассиром 27 лет без единого пропуска смены. Ему подарили презент: фирменный стакан, брелок, ручку и билет в кино. Об этом сообщило издание «Секрет».

Кевин Форд выложил ролик с распаковкой подарка в интернет. Пользователи раскритиковали скупого работодателя. Одни предложили мужчине работу, другие захотели пожертвовать ему денег.

Дочь Форда создала страничку, чтобы все желающие могли поблагодарить Кевина за преданность делу. Она предполагала, что удастся собрать около 200 долларов, чтобы отец мог приехать повидать внуков, однако пользователи собрали почти 280 тысяч долларов. На эти деньги Форд планирует навестить внуков и купить машину. Менять работу он пока не собирается.

В ресторанах Burger King в РФ начали продавать газировку российского производителя «Черноголовка». После ухода с рынка Coca-cola и Pepsi, подмосковный бренд одним из первых выразил готовность заместить импортные напитки.