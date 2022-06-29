Burger King и KFC перешли на колу от «Черноголовки»

Московский KFC начал продавать напитки от «Черноголовки». Аналогичное импортозамещение планируют ввести в Burger King. Контракты на поставки продукции уже заключены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Колу от российской «Черноголовки» продают в KFC в бутылках, а не на розлив. За 99 рублей можно заказать аналог американского напитка — их вкусы, по словам корреспондента, не отличаются. Также курицу здесь запивают лимонадами «Май-тай», «Пина-колада», водой на выбор с газом или без.

В Burger King выбор пока небольшой. В одной из московских точек сладкий напиток льется только в двух кранах из 12 — черный и зеленый холодный чай. Из остальных можно взять только воду. Сотрудники рассказали, что договоры на поставки уже заключили, и скоро в сети появятся семь видов лимонада.

В одном из последних интервью гендиректор компании «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила о сотрудничестве с Burger King и KFC. Рецепт колы там разрабатывали с осени прошлого года.