Бурджанадзе прокомментировала случай с пролитой жидкостью в парламенте Грузии

Бурджанадзе признала, что у оппозиционных сил действительно была цель не дать провести заседание.

«Это было единое решение, потому что те кандидаты в судьи, которых хотела „Грузинская мечта“ назначить пожизненно на должности в Верховном суде, не выдерживают никакой критики», — пояснила политик.

По ее словам, среди этих кандидатов есть самые одиозные фигура режима бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, которые выносили самые одиозные политические решения. Бурджанадзе заметила, что система, созданная Саакашвили, не только не меняется, но еще больше укрепляется.