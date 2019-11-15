Бурджанадзе попросила не делать из Грузии задний дворик дома олигарха

Дорога к новой «революции роз». Грузины устроили протесты из-за нарушенных обещаний Подробнее

«То, что вчера произошло, было практически шоком для всех, несмотря на то, что слухи об этом (что готовится провал пропорциональной системы — прим.), слухи об этом упорно ходили. Но просто никто, на самом деле, не хотел верить и не мог поверить в то, что вся грузинская общественность, все политические партии и западные партнеры будут просто обмануты», — заявила она.

В итоге партии, которые придерживаются разных политических взглядов, встали рядом друг с другом во время очередной волны протестов в Тбилиси.

По мнению Бурджанадзе, обстановка в стране может развиваться по двум сценариям. Граждане будут либо протестовать против «совершенной несправедливости», либо Грузия окончательно превратится в «задний дворик дома олигарха». Последний вариант допустить нельзя, считает лидер оппозиции.

Некоторые видят в развитии новой волны протестов руку Кремля, другие обвиняют Вашингтон. Однако Бурджанадзе не поддерживает эти предположения. По ее мнению, все дело во внутреннем грузинском руководстве, которое «совершенной глупостью вынудило всех выйти на улицы».

Парламент Грузии провалился на голосованиях по поводу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной-одномандатной системы к пропорциональной. Депутаты набрали на выборах 101 голос вместо необходимых 113.

После этого несколько тысяч представителей различных неправительственных организаций, оппозиционеров, их сторонников и обычных граждан собрались в центре Тбилиси. Перед зданием парламента они разбили палатки.