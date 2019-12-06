Бурджанадзе извинилась за антироссийские провокации в Грузии

Бурджанадзе попросила не делать из Грузии задний дворик дома олигарха Подробнее

По данным информагентства, на встрече с председателем Комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым Бурджанадзе извинилась за провокацию, которая произошла летом в грузинском парламенте во время работы Межпарламентской ассамблеи православия.

«Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент», — приводит слова политика «Царьград».

Она добавила, что произошедшее в парламенте — это в первую очередь оскорбление грузинского народа и государства. Отмечается, что сенатор поблагодарил Бурджанадзе за ее слова.