Бурджанадзе извинилась за антироссийские провокации в Грузии
Лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе принесла извинения за антироссийские провокации, которые случились этим летом в Грузии. Политика процитировал ТАСС.
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По данным информагентства, на встрече с председателем Комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым Бурджанадзе извинилась за провокацию, которая произошла летом в грузинском парламенте во время работы Межпарламентской ассамблеи православия.
«Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент», — приводит слова политика «Царьград».
Она добавила, что произошедшее в парламенте — это в первую очередь оскорбление грузинского народа и государства. Отмечается, что сенатор поблагодарил Бурджанадзе за ее слова.