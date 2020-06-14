Бурбон 1936 года нашли в статуе главы Конфедерации в США

Американские рабочие нашли бутылку из-под бурбона во время демонтажа статуи главы Конфедерации Джефферсона Дэвиса. Она была спрятана внутри памятника еще в 1936 году.

В статуе нашли бурбон Glenmore Kentucky и выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года. Именно в этот день памятник появился в капитолии в штате Кентукки, пишет издание New York Post.

Ранее члены консультативной комиссии по исторической собственности штата выступили за снос монумента. После этого рабочие демонтировали статую и вынесли ее из здания. Джефферсон Дэвис был президентом рабовладельческого Юга во времена гражданской войны в США.

Сейчас во всех американских штатах сносят памятники южанам времен гражданской войны. Борьбы с монументами началась на фоне массовых протестов и беспорядков. Жители США вышли на улицы в начале июня из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. Протестные акции и стычки с сотрудниками полиции проходят в разных городах до сих пор.