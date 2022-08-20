Бунты спрогнозировали в Швейцарии из-за нехватки электроэнергии

Население Швейцарии может устроить бунт из-за нехватки электроэнергии ближайшей зимой. Об этом газете Blick рассказал генеральный директор полиции Фреди Фесслер.

«Отключение электроэнергии <…> будет иметь серьезные последствия. Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке», — пояснил он.

Фесслер уточнил, что в критической ситуации могут перестать работать обогреватели, а на улицах не будет света. В такой ситуации население начнет протестовать или даже заниматься мародерством, считает Фесслер.

Он пояснил, что не стоит сразу на это настраиваться, но все же лучше подготовиться. Дефицит электроэнергии сейчас — одна из основных проблем в стране, заключил полицейский.