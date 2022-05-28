На одном из предприятий компании Quanta Computer — подрядчик Apple в Китае — рабочие устроили бунт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В мае, как указано в материале, произошло уже два подобных происшествия. Жесткие меры по борьбе с новой волной коронавируса в стране послужили поводом для беспорядков. Для сотрудников Quanta, в частности, был введен запрет на выход за территорию завода. На фоне изоляции также обострились конфликты среди рабочих предприятия.

«По словам нескольких сотрудников, в начале месяца бунтовщики, обеспокоенные истощением запасов, прорвались на охраняемые территории в поисках предметов первой необходимости», — сказано в материале статьи.

Один из свидетелей произошедшего отметил, что люди измотаны ограничениями и постоянным контролем. Плюс ко всему ситуацию усугубляет отсутствие конкретных перспектив.

В конце апреля в Шанхае произошла серьезная вспышка «омикрона». Власти максимально ужесточили антиковидные меры, начало доходить до того, что людям опечатывали двери в квартирах. О подобных случаях уже сообщали в 2020 году, в самом начале пандемии.