Мир 07 апреля 2023, 04:22 «Бунт» против Зеленского вынудил Bank of America прервать онлайн-конференцию FT: Bank of America отменил три заседания на онлайн-конференции из-за критики Зеленского РИА «Новости»

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Bank of America отменил три заседания в онлайн-конференции, посвященной геополитическим вопросам, из-за критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Выступления спикеров сочли «безжалостно антиукраинскими», сообщил обозреватель The Financial Times Джонатан Уитли.

Несколько участников конференции рассказали, что старший вице-президент BofA Securities, подразделения Bank of America, Дэниел Шихан описывал Зеленского как «мастера манипуляций и пародирования». Спикер отметил, что по поводу украинского президента в администрации США были «серьезные опасения».

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Другой участник заявил, что конференция была «безжалостно антиукраинской». Американский профессор политологии в ходе выступления обвинил власти США в том, что им невыгодно прекращение огня на Украине, так как в Евросоюзе увеличилась энергетическая и военная зависимость от Штатов.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — передал журналист слова одного из участников онлайн-мероприятия.

По плану конференция должна была продлиться два дня, однако BofA Securities отменила три заседания по теме российско-американских отношений и антироссийским санкциям.