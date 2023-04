«Бунт» против Зеленского вынудил Bank of America прервать онлайн-конференцию

FT: Bank of America отменил три заседания на онлайн-конференции из-за критики Зеленского

Bank of America отменил три заседания в онлайн-конференции, посвященной геополитическим вопросам, из-за критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Выступления спикеров сочли «безжалостно антиукраинскими», сообщил обозреватель The Financial Times Джонатан Уитли.