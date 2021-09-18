Бунт против локдауна в Австралии. Десять полицейских ранены, задержаны сотни митингующих

Новые митинги против режима самоизоляции в Мельбурне и Ричмонде вылились в столкновения с полицией. Видео беспорядков появилось в соцсетях.

Очевидцы обратили внимание, что правоохранители были совсем не подготовлены к такой агрессии со стороны участников выступлений. Удивление пользователей вызвало и неоправданно жестокое поведение митингующих.

На одной из записей видно, как протестующие прорывают полицейский кордон, сбивают с ног правоохранителей, падают сами. По предварительным данным, на окраине Мельбурна — в Ричмонде — полиция применяла перцовый газ.

По данным местного издания 9Nеws, в результате столкновений 10 офицеров получили ранения, 235 человек были задержаны, 193 из них арестованы за нарушение введенных коронавирусных ограничений, остальные — за нападение на полицию, а также преступления, связанные с наркотиками и оружием.

По данным полиции, в Мельбурне и пригородах были мобилизованы все патрули и ресурсы для противостояния группам протестующих, нарушающих введенные ограничения из-за пандемии.

Из десяти пострадавших полицейских, шестеро были доставлены в больницу. У них выявили ссадины, переломы локтя, носа, пальца и ушибы.

Полицейские считают, что протестующие устроили выступления не из-за ограничений, а просто чтобы устроить драку.

«Тех, кого мы видели, были злыми, агрессивными молодыми мужчинами. <…> То, ради чего мы не приходим, приходя на работу, — это чтобы нас топтали, подвергали нападению и в конечном итоге отправляли домой со сломанными костями», — подчеркнул один из офицеров.