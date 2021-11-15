Бункер времен Первой мировой войны обнаружили в Альпах

Неподалеку от итало-швейцарской границы был обнаружен бункер времен Первой мировой войны. Военное сооружение было построено на высоте три километра над уровнем моря армией Австро-Венгрии в 1915 году. Об этом сообщило издание Washington Post.

Внутри эти построек исследователи нашли военное снаряжение, книги, сигаретные пачки и кости животных.

«Эти места буквально застыли во времени. По мнению ученых, ключевую роль в открытии исторического памятника сыграло глобальное потепление, которое и вскрыло «капсулу времени», — процитировала «Газета.ru» слова историка из Падуанского университета Джованни Кадиоли.

В военном комплексе, помимо казарм, есть пулеметные точки, построены защищенные переходы и тоннели.