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    15 ноября 2021, 19:03

    Бункер времен Первой мировой войны обнаружили в Альпах

    Военное сооружение нашли около итало-швейцарской границы

    Оксана Лавнюженко

    Неподалеку от итало-швейцарской границы был обнаружен бункер времен Первой мировой войны. Военное сооружение было построено на высоте три километра над уровнем моря армией Австро-Венгрии в 1915 году. Об этом сообщило издание Washington Post.

    Внутри эти построек исследователи нашли военное снаряжение, книги, сигаретные пачки и кости животных.

    «Эти места буквально застыли во времени. По мнению ученых, ключевую роль в открытии исторического памятника сыграло глобальное потепление, которое и вскрыло «капсулу времени», — процитировала «Газета.ru» слова историка из Падуанского университета Джованни Кадиоли.

    В военном комплексе, помимо казарм, есть пулеметные точки, построены защищенные переходы и тоннели.