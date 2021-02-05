Бункер для перехвата самолетов выставили на торги

Британский бункер, построенный во времена Второй мировой войны, выставили на торги за 400 тысяч фунтов стерлингов (41,6 миллиона рублей). Диковинный лот продадут на аукционе 10 февраля 2021 года.

Убежище Hope Cove расположено на участке в 162 сотки неподалеку от городка Салкомб в графстве Девон, сообщил сайт Daily Mail. Оно представляет собой здание с одним наземным и одним подземным этажом. Всего в бункере площадью три тысячи «квадратов» имеется почти 60 комнат, уточнило издание.

Изначально Hope Cove построили в 1941 году в качестве радиолокационной станции, однако уже в 1952-м бункер перестроили в связи с событиями холодной войны. Он стал одним из объектов системы противовоздушной обороны, который был предназначен для перехвата возможных советских самолетов, летающих в районе побережья Южного Девона.

Затем бункер перешел в ведомство Министерству внутренних дел Великобритании и стал региональным штабом правительственной машины. Теперь у любопытствующих появилась возможность приобрести недвижимость с историей, отмечают организаторы аукциона. По их мнению, Hope Cove предлагает множество возможностей для использования при условии получения необходимых разрешений.