Бункер для перехвата самолетов выставили на торги
Убежище Hope Cove расположено на участке в 162 сотки неподалеку от городка Салкомб в графстве Девон, сообщил сайт Daily Mail. Оно представляет собой здание с одним наземным и одним подземным этажом. Всего в бункере площадью три тысячи «квадратов» имеется почти 60 комнат, уточнило издание.
Изначально Hope Cove построили в 1941 году в качестве радиолокационной станции, однако уже в 1952-м бункер перестроили в связи с событиями холодной войны. Он стал одним из объектов системы противовоздушной обороны, который был предназначен для перехвата возможных советских самолетов, летающих в районе побережья Южного Девона.
Затем бункер перешел в ведомство Министерству внутренних дел Великобритании и стал региональным штабом правительственной машины. Теперь у любопытствующих появилась возможность приобрести недвижимость с историей, отмечают организаторы аукциона. По их мнению, Hope Cove предлагает множество возможностей для использования при условии получения необходимых разрешений.