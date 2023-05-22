Мир 22 мая 2023, 03:22 Бундесвер устроил распродажу «неподходящей» туалетной бумаги Бундесвер организовал онлайн-распродажу более трех тонн «неподходящей» туалетной бумаги Freepik

Читать 360tv в

Чрезмерные запасы «неподходящей» туалетной бумаги бундесвер решил продать на онлайн-аукционе. На складах германских Вооруженных сил скопилось более трех тонн средств гигиены, ставших ненужными после изменения санитарных норм. О любопытном аукционе рассказал телеканал RTL.

Еще в 2020 году в бундесвере приняли решение о смене диспенсеров. Потом выяснилось, что хранившиеся на складах рулоны туалетной бумаги не подходят для использования в новых дозаторах.

Реклама

Военные Германии постарались «израсходовать как можно больше неподходящей туалетной бумаги», но не справились с задачей. Более 360 коробок весом 3,3 тонны выставили на продажу на интернет-площадке.

Желающие поучаствовать в аукционе должны пройти регистрацию. Распродажа армейской туалетной бумаги продлится до 31 мая. Покупатели также могут приобрести тонеры для печати, столы и ноутбуки.