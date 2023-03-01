Мир 01 марта 2023, 17:47 Бундесвер сочли неспособным защитить Германию Министр обороны ФРГ Писториус признал, что у страны нет армии, способной ее защитить Википедия

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Состояние бундесвера не позволит защитить Германию в случае нападения. Об этом сообщил глава Минобороны страны Борис Писториус газете Bild.

«У нас нет вооруженных сил, способных обороняться, которые смогли бы держать оборону при агрессивной, жестокой войне», — отметил министр.

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Писториус обратил внимание на необходимость срочно изменить ситуацию, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.

По его словам, пробелы возникли не вчера, а появлялись в течение последних 30 лет и теперь требуют заполнения.

Острее всего стоит вопрос нехватки техники и вооружения, которое, как подчеркнул министр, «спасает жизни на Украине».

Ранее Германия заявила о поставках ВСУ систем ПВО в ущерб безопасности Берлина. Это система Skynex и новейшая самоходная установка Skyranger. В итоге немцы остались незащищенными от атак с воздуха.