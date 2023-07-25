Мир 25 июля 2023, 03:24 Бундесвер раскритиковал действия ВСУ в секретном докладе Bild: армия Германии раскритиковала действия украинских офицеров в секретном докладе РИА «Новости»

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Представители бундесвера в секретном докладе раскритиковали действия офицеров украинской армии. Об этом сообщила газета Bild.

«[Воинские части] разделены настолько мало, что, хотя каждая из частей что-то делает, общего боевого руководства не распознать», — сказано в сообщении.

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Немецкие военные выразили уверенность, что такое дробление формирований исключает возможность грамотного ведения боя и повышает риски «дружественного огня».

Также в бундесвере обратили внимание на отсутствие у ВСУ необходимых элементов боя, благодаря которым в нужный момент можно установить боевое преимущество. При таком сценарии украинским войскам не поможет превосходство ни в численности, ни в оружии, ни в подготовке.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в рядах ВСУ наблюдаются большие потери и слабый боевой дух у солдат. По его словам, украинские боевики «в панике» и «на грани распада».