Мир 04 марта 2024, 14:34 Бундесвер после скандала с аудиозаписью обучит военных безопасному общению Минобороны ФРГ распространит рекомендации по безопасному дистанционному общению Thomas Frey/dpa/globallookpress

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Военных в Германии обучат контактировать по безопасным дистанционным каналам связи. Минобороны ФРГ объявило об этом после скандала вокруг опубликованной в России аудиозаписи, сообщило РИА «Новости».

В бундесвере провели брифинг. Журналисты спросили официального представителя министерства о мерах, которые примут в связи с утечкой — распространят ли среди военных и чиновников новые рекомендации по использованию средств коммуникации. По словам представителя Минобороны Германии, в армии и раньше действовали инструкции по безопасному общению, но специалисты выпустят новые.

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«Это текущий процесс этих дней», — ответил пресс-секретарь.

Запись разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц поручил провести расследование.