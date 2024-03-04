04 марта 2024, 14:34
Бундесвер после скандала с аудиозаписью обучит военных безопасному общению
Минобороны ФРГ распространит рекомендации по безопасному дистанционному общению
Военных в Германии обучат контактировать по безопасным дистанционным каналам связи. Минобороны ФРГ объявило об этом после скандала вокруг опубликованной в России аудиозаписи, сообщило РИА «Новости».
В бундесвере провели брифинг. Журналисты спросили официального представителя министерства о мерах, которые примут в связи с утечкой — распространят ли среди военных и чиновников новые рекомендации по использованию средств коммуникации. По словам представителя Минобороны Германии, в армии и раньше действовали инструкции по безопасному общению, но специалисты выпустят новые.
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«Это текущий процесс этих дней», — ответил пресс-секретарь.
Запись разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц поручил провести расследование.
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