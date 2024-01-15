Мир 15 января 2024, 13:58 Бундесвер косвенно подтвердил проработку сценария войны России с НАТО Минобороны ФРГ назвало рассмотрение плана войны РФ с НАТО частью военного дела Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

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Стратеги бундесвера в процессе работы рассмотрели разные сценарии развития событий, даже самые маловероятные. Минобороны Германии назвало попавший в СМИ план нападения России на НАТО частью военного дела, сообщила немецкая газета Bild.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сказал представитель министерства.

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Бундесвер прокомментировал опубликованный газетой документ. В нем военные проанализировали сценарий боевых действий в случае, если Россия нападет на восточный фланг НАТО.

Сенатор Константин Косачев назвал эту статью приемом манипуляции и попыткой убедить немцев продлить конфликт на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел ее информационной уткой. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила «сенсацию» с прошлогодним гороскопом.