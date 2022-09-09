Масштабная акция протеста стартовала в Берлине | 360°

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Масштабная акция протеста стартовала в Берлине

СМИ: немцы вышли на улицы Берлина выступить против политики властей

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Масштабная акция протеста проходит возле бундестага и офиса федерального канцлера Германии в Берлине. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Немцы освистывают депутатов из-за ограничений, в том числе из-за антироссийских санкций. Люди взяли с собой антивоенные и антинатовский плакаты, есть даже российский флаг. Некоторые выкрикивают слово «дружба» по-русски.

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В шествии участвуют около тысячи человек. Запланированные остановки — у министерств, деятельностью которых недовольны жители страны.

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Ранее жители Кельна устроили демонстрацию против антироссийских санкций. Всего на митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине пришли около 400 человек.

Германия

Митинги

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