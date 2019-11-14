Парламент ФРГ принял поправки после обновления газовой директивы ЕС. В документе союза правила для газопроводов третьих стран были приравнены к нормам внутренних трубопроводов.

Как сообщается на сайте Бундестага, законопроект был принят большинством голосов и в поименном голосовании необходимости не было.

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Принятый законопроект синхронизировал закон Германии с директивой ЕС. Норма Евросоюза распространила правила сообщества на морские газопроводы стран, не входящих в союз.

Речь идет о нормах, запрещающих одной компании одновременно заниматься транспортировкой и добычей газа. Были также установлены конкурентные тарифы и правила доступа к газопроводу третьих сторон. В целом, отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту был выведен из-под действия директивы Евросоюза.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил RT, что процесс согласования с ЕС решения бундестага по «Северном потоку — 2» простым не будет.

«На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение еще придется согласовывать с Европейской комиссией», — пояснил Митрахович.

Он также выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе затормозить процесс строительства «Северного потока — 2» не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.