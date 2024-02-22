Мир 22 февраля 2024, 17:22 Бундестаг проголосовал за резолюцию о поставках дальнобойных ракет Украине piqsels

Читать 360tv в

Бундестаг проголосовал за проект резолюции о поставке дальнобойных ракет Украине. Процедуру транслировали на сайте немецкого парламента.

За принятие документа отдали большинство голосов: 382. Против высказались еще 284, двое депутатов воздержались.

Реклама

Перед этим в бундестаге проголосовали против документа фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, в котором содержался призыв к поставкам Украине ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 километров. Депутат Сара Вагенкнехт предупреждала, что этот шаг может привести к «непоправимым последствиям», и напомнила, что Россия — ядерная держава.

Резолюция социал-демократов Шольца, Свободных либералов и «Зеленых» — альтернатива отклоненному документу. В новом проекте конкретно ракеты Taurus не упоминаются, но кабмин призывают начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения российских стратегических объектов.