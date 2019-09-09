Бундестаг помог России и Украине обменяться заключенными

Бундестаг сыграл не последнюю роль в обмене заключенными между Россией и Украиной. Немецкие депутаты собрали за одним столом представителей Москвы, Киева, Крыма и Донбасса. В результате переговоры по обмену удалось сдвинуть с мертвой точки. Об этом «360» рассказал парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Киев и Москва обменялись 7 сентября заключенными в формате «35 на 35». На родину вернулись глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов. В Кремле уже назвали это позитивным шагом. С этим согласен и депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Обмен заключенными называют историческим, он стал самым крупным за последние годы: всего на родину вернулись 70 человек. Но этому предшествовали долгие переговоры. Как рассказал Гердт, активный процесс обсуждения начался в мае на круглом столе с участием представителей всех сторон и депутатов бундестага.

«Мы давно работали над этим. Мы 7 мая провели на площадке бундестага открытый диалог с представителями Украины, России, с представителями Донбасса и Крыма. И именно на этом диалоге начался процесс. Мне вручили письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы вышли из тюрьмы 11, по-моему, человек», — рассказал Гердт.

Некоторые участники круглого стола в бундестаге. Источник фото: Пресс-релиз мероприятия «Права человека в Крыму и Донбассе» Комиссии по правам человека и гуманитарной помощи партии «Альтернатива для Германии»

Трое из них в итоге попали в группу обмена. Это Вышинский, Долженков и Нефедов. По остальным заключенным депутаты направили открытое письмо Владимиру Зеленскому. Представитель его штаба также был на встрече в бундестаге для обсуждения этой темы, заявил Гердт.

Тем, кто не попал в группу обмена, также стало немного легче находиться в тюрьме. «Там процесс ускорился, условия содержания улучшились. Мы очень рады, что сейчас появились вот эти подвижки, — утверждает депутат. — На нашем круглом столе был еще украинский журналист Павел Волков. Он тоже попадал в тюрьму. Вот он курирует эти вопросы тоже. Он докладывал нам, что все и правда продвигается, что прокуратура занялась, что пересматривают дела. То, что из этого списка трое попали в обмен, — здорово».

Я понимаю, что это не только наши усилия. Но мы свою долю как представители немецкой стороны, как депутаты, как парламент внесли. Я очень рад, что эти люди снова могут быть со своими семьями Вальдемар Гердт.

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В круглом столе участвовал один из кандидатов в президенты Украины, были также представители Крыма, Донбасса, представители России, МИД, рассказал Гердт. Депутат назвал происходящее положительным вектором. Благодаря ему Украина все-таки решилась на такой шаг, несмотря на давление Нидерландов.

«Да, это первая ласточка. Но направление правильное и движение правильное», — отметил он.

Немецкие СМИ усилия парламента проигнорировали. По словам собеседника «360», он столкнулся с сильным скепсисом со стороны масс-медиа и коллег.

«Никто не верил, что получится собрать этих людей за один стол. Потом все думали, что будет лишь скандал и никакого эффекта, — поделился Гердт. — А получился в итоге конструктивный диалог, были отличные предложения. Мы будем и дальше продолжать работу этой комиссии».

Все, о чем мы говорили, получило практическое воплощение. Редко, когда в дипломатических кругах такой высокий процент практической реализации оговоренных вопросов Вальдемар Гердт.

Депутат надеется на более серьезный результат. Он рассчитывает, что этим обменом все не завершится, так как в заключении на Украине еще находятся люди.

«Вот у меня сейчас списки, там 42 человека. И по всем этим людям мы передали открытое письмо президенту Зеленскому, чтобы он обратил внимание на этих людей, на то, что там могут быть нарушения прав человека в самой процедуре и условиях содержания», — пояснил Гердт «360».