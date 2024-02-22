Мир 22 февраля 2024, 07:38 Бундестаг поднял вопрос о передаче украинских призывников на родину Unsplash

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Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх подняла в правительстве страны вопрос о возможной передаче украинцев призывного возраста на родину. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Фон Шторх спросила, каковы, по мнению правительства, препятствия для передачи Украине этих мужчин, въехавших в ФРГ после начала спецоперации.

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«Исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — добавила она.

Ответивший на обращение парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер назвал правовой основной для таких решений Европейскую конвенцию о выдаче и Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Он также сослался на решение Федерального суда Германии, подразумевающее, что право на отказ от военной службы с оружием считается основанием для того, чтобы не экстрадировать человека, если это приведет к его призыву. Штрассер подчеркнул. что непрохождение военной службы не может служить причиной для выдворения или отказа в выдаче вида на жительство, а пока у человека есть действующий ВНЖ в Германии, он вправе там оставаться.

Ранее офицер бригады морской пехоты ВСУ Сергей Стратичук посетовал на заявления уклонистов о том, что у них «одна жизнь». Он добавил, что у тех, кто уже служит в рядах украинских войск, их тоже не девять.