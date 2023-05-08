Мир 08 мая 2023, 18:24 Бундестаг опроверг появление Знамени Победы над Рейхстагом РИА «Новости»: сообщения о Знамени Победы над Рейхстагом 8 мая опровергли в бундестаге Unsplash

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Опубликованное в соцсетях видео с реющим красным знаменем над Рейхстагом в центре Берлина не соответствует действительности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу бундестага.

«Это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг Евросоюза», — пояснил представитель немецкого парламента.

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В понедельник, 8 мая, в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено якобы поднятое над зданием Рейхстага красное Знамя Победы с серпом и молотом. Рядом со стягом также стоял государственный флаг ФРГ.

В Берлине с 2021 года действует запрет на ношение флагов и символики России и СССР у советских мемориалов. Данное правило распространили на всех, кроме ветеранов и дипломатов, сообщали «Известия».

Суд оставил в силе запрет на демонстрацию флага России на мероприятиях 9 мая. По данным полиции Берлина, использование российских флагов и георгиевской ленты запрещено. При этом в столице Германии разрешили использовать флаги Украины у советских мемориалов.