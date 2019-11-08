Бундестаг не принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Бундестаг не смог принять закон, который позволяет делать исключения по газовой директиве Евросоюза. Когда пройдет повторное голосование, неизвестно.

«Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение… Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 09:00. Заседание закрыто», — цитирует РИА «Новости» председателя немецкого парламента.

В повестке следующего заседания парламента пока нет рассмотрения законопроекта о применении поправок к газовой директиве.

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В законопроекте предусмотрена возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов, которые проложены из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для инвестиций или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию.

Европейские правила не коснутся «Северного потока — 1», поскольку он был построен до 23 мая 2019 года. Для работы «Северного потока — 2» «Газпром» ищет компанию, которой будет принадлежать завершающая часть трубопровода. Необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа были разные компании.