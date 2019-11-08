Бундестаг не принял поправки к газовой директиве Евросоюза
«Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение… Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 09:00. Заседание закрыто», — цитирует РИА «Новости» председателя немецкого парламента.
В повестке следующего заседания парламента пока нет рассмотрения законопроекта о применении поправок к газовой директиве.
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В законопроекте предусмотрена возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов, которые проложены из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для инвестиций или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию.
Европейские правила не коснутся «Северного потока — 1», поскольку он был построен до 23 мая 2019 года. Для работы «Северного потока — 2» «Газпром» ищет компанию, которой будет принадлежать завершающая часть трубопровода. Необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа были разные компании.