Бундестаг назвал нарушение, которое придется совершить для покупки газа за рубли

В том случае, если Германия станет расплачиваться за поставки российского раза в рублях, она нарушит санкции Евросоюза в отношении Центробанка. Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.

По словам парламентария, в случае, если Германия пойдет на подобные условия, ей придется нарушать собственные меры, принятые в отношении Москвы.

«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», — пояснил Эрнст.

В то же время он отметил, что замораживание российских активов за границей можно оценить как нарушение соглашения с НФ.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства заявил, что отныне Москва переводит все расчеты с недружественными странами запада за газ на российские рубли. При этом РФ продолжит поставки по тем объемам и по тем ценам, что были зафиксированы в контракте.