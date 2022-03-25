Бундестаг назвал нарушение, которое придется совершить для покупки газа за рубли
Депутат бундестага Эрнст: покупка газа за рубли заставит обходить санкции ЕС против ЦБ
В том случае, если Германия станет расплачиваться за поставки российского раза в рублях, она нарушит санкции Евросоюза в отношении Центробанка. Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.
По словам парламентария, в случае, если Германия пойдет на подобные условия, ей придется нарушать собственные меры, принятые в отношении Москвы.
«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», — пояснил Эрнст.
В то же время он отметил, что замораживание российских активов за границей можно оценить как нарушение соглашения с НФ.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства заявил, что отныне Москва переводит все расчеты с недружественными странами запада за газ на российские рубли. При этом РФ продолжит поставки по тем объемам и по тем ценам, что были зафиксированы в контракте.