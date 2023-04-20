Мир 20 апреля 2023, 12:06 Бундестаг исключил присутствие европейских солдат на Украине Глава комитета бундерстага Циммерман: европейских солдат на Украине не будет rawpixel

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Европейских солдат на Украине нет и не будет, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия). Ее процитировала газета Bild.

«На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — подчеркнула Штрак-Циммерман.

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Также она исключила отправку западных истребителей Tornado и Eurofighter на Украину — отметила, что там не будет ни тех ни других, поскольку пилоты ВСУ не могут достаточно быстро научиться обращению с этими самолетами.А вот истребители МиГ-29 из советских запасов она посоветовала «использовать немедленно», поскольку с ними «все обстоит по-другому».

В Германии не раз заявляли, что не будут поставлять Украине истребители. При этом на прошлой неделе немецкое правительство разрешило Польше отправить на Украину пять самолетов МиГ-29 советского производства их запасов бывшей Германской Демократической Республики.