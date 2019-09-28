Депутаты бундестага призвали смягчить антироссийские санкции

В частности, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из Партии левых отметил высокую вероятность того, что Германия в итоге добьется снятия санкций ЕС с России. По его мнению, от взаимных ограничений страдает больше всех Берлин. Следовательно, санкции не приводят в заявленным целям.

Председатель правления Восточного комитета немецкого бизнеса Майкл Хамс согласился с коллегой по парламенту. Он отметил трудности, с которыми сталкиваются немецкие малые и средние предприятия, которые хотели бы зайти на российский рынок.

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Депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер также высказалась за как минимум смягчение санкций. По ее мнению, санкции — это не демократично. В свою очередь председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр заявил о необходимости поэтапного и быстрого снятия санкций с России.