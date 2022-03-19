«Бумерангом бьют». Санкции против России стали наносить удар по экономике США

Санкции против России бумерангом бьют по экономике США. И для простых американцев дико звучат заявления о том, что в этом якобы виноват президент России Владимир Путин, отметил американист, профессор факультета права ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин.

«Постоянно слышать из CNN, из интернета, или из выступлений каких-то больших начальников в Конгрессе относительно того, что это Путин виноват <…> для нормального американца это звучит дико», — заметил Домрин в эфире «360».

Он отметил, что было бы нелогично и неправильно говорить, что санкции не бьют по России, но «бумерангом они бьют и по тем, кто против нас эти санкции начинает проводить».

Китайские власти будут до последнего сохранять нейтралитет в контексте ситуации на Украине, считает политолог Данила Гуреев. При этом США опасаются, что КНР примкнет к России. Гуреев объяснил, что в случае военной агрессии против Тайваня, США будут вынуждены объявить Китаю определенный пакет санкций, что сблизит российско-китайские отношения, а США и блок НАТО останутся одни в этом мире.