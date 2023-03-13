Мир 13 марта 2023, 10:53 Бумагой и краской. Захарова предположила, как США «защитят» свою банковскую систему Представитель МИД Захарова: защищая свою банковскую систему, США вызовут проблемы в мире РИА «Новости»

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Американские власти вызовут еще больше проблем в мире, если предпримут попытки поддерживать свою банковскую систему. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в США лопнул второй банк подряд. Американцы ждут разъяснений от президента США Джо Байдена, который обещал выступить утром в понедельник с обращением и объяснить перспективы поддержания устойчивости кредитной организации в стране.

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«Разъяснить, как американские власти будут „поддерживать устойчивость банковской системы“, может каждый ребенок — бумагой и краской», — отметила Захарова.

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Она пояснила, что США просто напечатают ничем не обеспеченные долларовые купюры, создав этим еще больше проблем в мировой экономике.

Ранее проект бюджета США признали несерьезным, так как высокий долг приносит инфляцию.