Мир 09 декабря 2023, 09:41 Бум популярности швейцарских часов прошел Bloomberg: бум популярности на люксовые швейцарские часы прошел

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Спрос на швейцарские часы люксовых брендов, который наблюдался в последние пару лет, стал снижаться. Это происходит на фоне неустойчивости экономики и изменения потребительского поведения, сообщило агентство Bloonberg.

Бум на часы брендов класса люкс Audemars Piguet, Rolex начался в период пандемии. По данным агентства, объем экспорта швейцарских часов в 2022 году составил 28,5 миллиарда долларов. Однако, как заметил гендиректор Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиас, такие рекордные продажи «выходили за рамки нормы».

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В последние месяцы 2023 года продавцы зафиксировали снижение интереса к швейцарским часам. Глобальный экономический кризис привел к тому, что «некогда беззаботные» потребители не готовы тратить деньги на дорогие аксессуары.

В ноябре компания Richemont (владеет Cartier) сообщила, что с января по июнь продажи часов в Северной Америке упали на 3%, а в Южной Америке — на 17%. Bloomberg отметил, что на фоне снижения спроса на новые часы стали дешеветь подержанные модели.

Бывший инвестиционный банк Morgan Stanle уточнил, что в прошлом году продажи швейцарских часов в мире составили 54,5 миллиарда долларов, а подержанных аксессуаров — 24 миллиарда в американской валюте.

Ранее россиянин попытался ввезти в страну шесть наручных часов Rolex без уплаты таможенной пошлины. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде.