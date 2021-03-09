Букмекеры предсказали имя второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Британские букмекеры предположили, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл назовут второго ребенка. О том, что у них родится девочка стало известно из интервью их, данное Опре Уинфри 8 марта.

Более 50% спорщиков на деньги считают, что следующего ребенка они назовут Дианой, в честь матери Гарри. Об этом свидетельствуют данные самых популярных ставок на сайте агрегатора Oddschecker, передает РИА «Новости».

Меган Маркл давно сравнивают с принцессой Дианой. После интервью схожесть судеб подтвердил принц Гарри. На втором месте по популярности оказалось имя Елизавета, а на третьем месте Грейс — в честь Грейс Келли, княгини Монако. Она, как и Меган Маркл, была актрисой, которая после замужества получила титул.

Среди возможных имен букмекеры рассматривали — Алиса, Александрия и Екатерина.

В День всех влюбленных Гарри и Меган Маркл объявили, что ждут второго ребенка. В понедельник, 8 марта, в интервью Опре Уинфри стало известно, что у них родится девочка. У них уже есть сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, который появился на свет 6 мая 2019 года.