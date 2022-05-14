Букмекеры назвали страны-фавориты на Евровидении-2022

Букмекерские конторы уверены в победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении в этом году. В том, что артисты с Украины получат первое место, убеждены 59% сделавших ставки, написало Nation News.

Помимо Украины, по данным букмекеров, хорошие шансы есть и у других стран. В числе фаворитов Великобритания и Швеция.

Великобританию представляет Сэм Райдер с песней Space man. В ней он ставит вопрос о том, зачем миллиардеры готовы тратить огромное количество денег на запуски людей в космос, когда возможности, чтобы улучшить жизнь в мире, находятся на Земле, прямо перед ними.

Корнелия Джейкобс, выступающая от Швеции, представит в финале композицию Hold Me Closer. Артистка споет о трудном расставании и желании сохранить отношения, хотя их финал очевиден.