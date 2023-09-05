Мир 05 сентября 2023, 04:55 Букмекерская компания PariMatch потребовала от Зеленского отменить санкции РБК-Украина: PariMatch подала в суд на Зеленского и призвала отменить санкции Freepik

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На украинского президента Владимира Зеленского подала в суд букмекерская компания PariMatch с призывом отменить ограничения, введенные против фирмы за якобы связи с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

«Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский», — сказано в публикации.

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В материале отметили, что рассмотрение иска назначили на 5 сентября.

В июле глава Украины ввел санкции на десятилетний срок против почти 200 физических лиц. Под ограничительными мерами оказались некоторые российские компании и заводы, а также организации из Грузии, Белоруссии и Казахстана. Позже Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, оформленных в РФ, Кипре, Люксембурге и Британских Виргинских островах.