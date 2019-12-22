Букингемский дворец прокомментировал возможность отречения Елизаветы II

В 2021 году британской королеве исполнится 95 лет.

По словам представителя монаршей семьи, «не существует никаких планов по передаче королевских обязанностей в 95 лет или в любом другом возрасте».

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Взошла на престол в 1952 году, после смерти своего отца, короля Георга VI.

Чарльз — старший сын королевы и ее мужа Филиппа, герцога Эдинбургского. В ноябре принцу Чарльзу исполнился 71 год.

Герцогу Эдинбургскому Филиппу 98 лет. На этой неделе он попал в больницу из-за простуды. Британские издания предполагают, что рождественские праздники он также встретит в госпитале. С 2017 года Филипп не участвует в официальных церемониях королевской семьи.