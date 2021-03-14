Букингемский дворец «заказал» расследование против Меган Маркл

Букингемский дворец привлечет стороннюю юридическую контору для расследования по факту жалоб от сотрудников королевского двора, которые заявляли об издевательском отношении супруги принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщила газета Sunday Times.

Поводом для расследования послужила статья, в которой бывшие подчиненные герцогини Сассекской пожаловались на пренебрежительное отношение с ее стороны, упрекнули ее в высокомерии и надменности. Источники, близкие к королевской семье, рассказали, что расследование может вскрыть самые неприятные подробности об инцидентах, связанных с поведением Меган Маркл.

В Букингемском дворце при этом не хотят распространяться о внутренних скандалах. Сами же герцоги Сассекские не будут принимать участия в этом процессе.

В Британии ранее посчитали, что скандальное интервью Меган Маркл, которое она дала американской телеведущей Опре Уинфри, могло стать заявкой на старт политической карьеры. Один из представителей лейбористской партии ранее сообщил, что Маркл хочет стать первой женщиной-президентом США.