Букингемский дворец объявил дату коронации Карла III | 360°

Мир 11 октября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Букингемский дворец объявил дату коронации Карла III Церемония коронации Карла III состоится 6 мая Bidroom

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Торжественная церемония коронации короля Великобритании Карла III назначена на 6 мая 2023 года. Как отмечено в заявлении Букингемского дворца, монарх будет коронован в Вестминстерском аббатстве.

Мероприятие состоится почти через восемь месяцев после смерти его матери Елизаветы II, сообщило ТАСС.

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«Церемония коронации пройдет в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, а проводить ее будет духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби», — говорится в документе.

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Также известно, что подробности церемонии огласят позже. Коронация 74-летнего Карла III будет состоять из всех основных традиционных элементов.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября из-за преклонного возраста. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. На надгробной плите из черного мрамора вручную выгравировали имена и годы жизни королевы, ее родителей и супруга.

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