Букингемский дворец не разрешил Байдену приехать на похороны Елизаветы II с делегацией | 360°

Мир 12 сентября 2022, 08:56 Поделиться Telegram

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Viber Букингемский дворец не разрешил Байдену приехать на похороны Елизаветы II с делегацией CNN: Байдена пригласили на похороны Елизаветы II без делегации РИА «Новости»

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Президенту США Джо Байдену не предложили приехать на похороны королевы Великобритании Елизаветы II с делегацией, сообщил CNN. По словам источника телеканала, Букингемский дворец пригласил на церемонию только американского лидера и его супругу.

Источник CNN обратил внимание, что раньше президенты США могли посещать государственные похороны с делегацией, сообщило РИА «Новости».

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По данным Politico, в МИД Великобритании указали на то, что Вестминстерское аббатство будет переполнено, поэтому присутствие на похоронах более двух представителей от каждой страны невозможно. В связи с этим на церемонию пригласили только глав государств с супругами или партнерами.

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При этом, как уточнило издание, лидеров стран попросили прибывать коммерческими рейсами. Использовать собственные государственные автомобили для прибытия к месту похорон тоже будет нельзя. Политиков привезут всех вместе на автобусе.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет Ее похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

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