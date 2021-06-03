Букингемский дворец начал поиски новых поваров

Букингемский дворец открыл вакансии повара де-парти и двух старших поваров. Объявления о поиске персонала опубликованы на сайте официальной резиденции королевской семьи Британии.

Соискателям предлагают «конкурентные зарплаты» и льготы: 33-дневный отпуск, пенсионную схему с 15% взносами работодателя и дежурное питание. Повара будут жить в Лондоне и выезжать в другие королевские резиденции.

От кандидатов ждут разнообразные блюда для мероприятий. Также от будущих работников требуются профессиональный стаж, умение трудиться в команде и укладываться в дедлайны, а также коммуникативные навыки. Букингемский дворец обещает взаимодействие с «качественными ингредиентами и высококвалифицированными коллегами», а также «поддержку для роста в профессии».

Вакансии будут закрыты 8 июня, в 23:55 по местному времени (9 июня, 01:55 по Москве), отметило ИА НСН.

Ранее королева Великобритании Елизавета II выпустила свое пиво, приготовленное из натурального ячменя. Покупателям предлагается два сорта напитка на выбор: традиционное английское фильтрованное и крепкое.