Букингем проверит данные об издевательствах Меган Маркл над подчиненными

В британском королевском дворце изучают информацию о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл якобы издевательски относилась к своим подчиненным. Статью, в которой об этом говорилось, ранее выпустило издание The Times.

«Мы явно обеспокоены материалами „Times“, которые последовали за утверждениями бывших сотрудников, работавших с герцогом и герцогиней Сассекскими. Наш кадровый отдел изучит обстоятельства, изложенные в статье», — говорится в заявлении королевского дворца, которое приводит ТАСС. В нем также отмечается, что сотрудники секретариата принца Гарри и Меган Маркл, в том числе те, кто уже не работает при дворе, будут приглашены к участию в расследовании.

В Букингемском дворце также заметили, что не потерпят «запугиваний и домогательств на рабочем месте».

The Times ранее опубликовала воспоминания экс-сотрудников секретариата Меган Маркл. Они жаловались на надменное отношение к ним со стороны супруги принца Гарри. Из-за поведения герцогини Сассекской, по их словам, двое ее личных ассистентов были вынуждены уволиться, так как не могли справиться со стрессом.

Представители Маркл в комментарии для The Times отвергли эти обвинения.

Принц Гарри и Меган Маркл ранее дали первое большое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В опубликованном фрагменте принц Гарри заявил, что боится повторения истории, с которой сталкивались члены королевской семьи. На принца Гарри и Меган Маркл с момента их свадьбы в 2018 году было направлено повышенное внимание со стороны прессы. Часто британские СМИ печатали скандальные материалы о Маркл. В 2020 году супруги объявили о том, что отказываются от статуса старших членов британской королевской семьи.