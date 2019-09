Букеровская премия огласила шорт-лист

В списке оказались работы титулованных авторов. На получение награды претендует роман The Testaments лауреата Букера 2000 года канадской писательницы Маргарет Этвуд. Новая книга стала продолжением романа «Рассказ служанки». Книга 1985 года издания пошла на новый виток популярности после появления одноименного сериала.

Пополнить свою копилку, в которой уже есть несколько букеровских премий, может британо-индийский писатель Салман Рушди со своим новым романом Quichotte, в котором он обыгрывает сюжет «Дон Кихота». В 1993 году он уже получил Букер Букеров за лучший роман за 25 лет вручения премии, а в 2008 году стал обладателем премии «Лучшего Букера» за лучшую книгу за 40 лет премии. Так жюри оценило его лучшую работу — книгу «Дети полуночи».

Другие романы Рушди номинировались на премию, но не получили ее.

Среди других номинантов на известную премию роман Ducks, Newburyport авторства британки Люси Эллман, книга Girl, Woman, Other писательницы Бернадин Эваристо. Также свои работы представили британо-турецкая писательница Элиф Шафак и нигериец Чигози Обиома. Их работы называются 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и An Orchestra of Minorities.

Все финалисты получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, а их книги выпустят специальными тиражами. Церемония награждения пройдет 14 октября церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолле.

Впервые Букеровскую премию начали вручать в 1969 году. Тогда ее получил писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». До 2014 года на премию могли претендовать только граждане Великобритании и Ирландии. Но после правила изменили и теперь главным условием является английский язык произведения и публикация книги Британским издательством в год вручения премии. В прошлом году награду получила писательница Анна Бернс за роман «Молочник».