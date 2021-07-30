Буйволы начали помогать детям с особенностями развития в Аргентине

Аргентинский фермер Марсело Гонсалес привлек своих буйволов для реабилитации детей с особенностями развития. Он каждый день привозит животных на главную площадь города, сообщил сайт «Мир 24».

Детям нравится общаться с буйволами. По словам Гонсалеса, у малышей таким образом происходит реабилитация. Каждый раз при встрече с новыми друзьями они радуются и испытывают положительные эмоции. А животные ведут себя крайне дружелюбно.

Мать Иво Эмилия Валлехос рассказала, что изменения, которые произошли с ее ребенком, видны невооруженным глазом. После контакта с животным, мальчик смог выразить свои чувства счастья в школе и в семье, хотя раньше такого никогда не делал.

Психиатры подтверждают эффективность такой терапии. По их словам, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.